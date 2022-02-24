Народная милиция ДНР: при обстреле Горловки погиб один мирный житель

Народная милиция ДНР сообщила, что в результате обстрела Горловки погиб один мирный житель. Кроме того, ещё пять человек получили ранения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Каратели из ВСУ активно обстреливают территорию ДНР. При обстреле Горловки по улице Мамедова, 22, погиб один мирный житель и пятеро получили ранения, — говорится в сообщении.

Также обстрелами были разрушены четыре жилых дома. В Народной милиции уточнили, что помимо этого пострадал и водовод «Северский Донец-Донбасс».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.