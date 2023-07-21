Нарколог оценил опасения Элайджи Вуда о наркомании Зеленского Нарколог Шуров допустил, что Зеленский действительно может страдать от наркомании

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Опасения актера Элайджи Вуда насчет того, что президент Украины Владимир Зеленский может страдать от наркомании, небеспочвенны, считает нарколог, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров. В беседе с NEWS.ru он указал на признаки, свидетельствующие о возможной зависимости украинского лидера, такие как шмыганье носом, мимика, «измененное состояние» и «неуместные» обращения к народу своей страны. Специалист считает, что политику требуется помощь.

Сначала Зеленский был блестящим актером и оратором, сейчас, помимо шмыганья носом, бедной мимике и чтения по суфлеру, постоянного состояния измененного сознания — то он возбужден, то тормозит, нет ничего. Он выполняет странные действия, неуместно обращается к своему народу, поэтому очевидно, что зависимость прогрессирует и человек все более неадекватный, — сказал Шуров.

По его мнению, Зеленский в своем нынешнем состоянии — единственное препятствие для установления мира на Украине.

Ранее Вуд обратился к Зеленскому с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист выложил в своем блоге видео, на котором сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.