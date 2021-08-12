«Наплевал в души миллионам»: экс-депутат Рады оценил методы Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он отметил, что испытывает «испанский стыд» за методы, которыми пользуется украинский лидер.
Политик, в частности,
Он обещал, что, если через год не решит проблему конфликта на востоке страны, этим будет заниматься кто-то другой. Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой, — подчеркнул бывший депутат.
Он назвал Зеленского «малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком», продолжающим «играть роль».
Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу, — считает Мураев.
Зеленский, по мнению политика, пришёл к власти за счёт спекуляции на чувствах украинцев, а президентский пост занял благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обманул жителей Юго-Восточной и Центральной Украины, проголосовавших за него на выборах, заявил Евгений Мураев. По его словам, позиция предшественника Петра Порошенко во многом опиралась на идеологию Западной Украины, голосовавших за него. Зеленского же выбирали граждане Центральной и Юго-Восточной Украины, разделяющие иные ценности. Но именно их сейчас обманывает действующий глава государства.