«Наплевал в души миллионам»: экс-депутат Рады оценил методы Зеленского

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Белый дом ошибся в вопросе «Северного потока — 2», недостаточно уделив внимания российскому фактору в противовес отношениям с Германией. Такое мнение высказал бывший посол США на Украине Уильям Тейлор в беседе с «Главкомом».

Он пояснил, что решение президента США Джо Байдена не вводить санкции по газопроводу, чтобы не портить отношения с Германией, должно было учитывать способности Москвы влиять на Украину и Европу благодаря...