Надписи в честь Дня Победы появились на Белом доме и Рейхстаге Mash: на Рейхстаге и Белом доме появились лозунги в честь Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Световые надписи в честь Дня Победы появились минувшей ночью на зданиях Рейхстага в Германии, Белого дома и штаб-квартиры ООН в США, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, авторами инсталляций являются «анонимные пророссийские лазер-партизаны».

На фасаде Рейхстага они написали: «Деды победили, внуки победят!» В США на Белом доме и штаб-квартире ООН активисты высветили другой лозунг: «Победили в 45-м, победим и сейчас».

Накануне немецкие СМИ сообщили об установке красного флага с серпом и молотом с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях. Позднее выяснилось, что Знамя Победы над зданием Рейхстага не выставлялось, а публикуемые кадры — фейковые.

Ранее Высший административный суд Берлина одобрил жалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Помимо этого, под запрет подпали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина сообщила, что запрет будет действовать исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе.