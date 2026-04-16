16 апреля 2026 в 12:43

«Не его дело»: Писториуса осадили после слов об отношении РФ к переговорам

Колесник: Писториус должен сидеть и ждать, когда у России закончится терпение

Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус должен сохранять молчание и ждать, когда Россия исчерпает свое терпение, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он ответил на слова политика, что российская сторона якобы никогда серьезно не относилась к переговорам с Украиной. По словам депутата, Москва не нуждается в советах некомпетентных личностей.

Писториус — не тот уровень людей, кого мы должны слушать. Мы без советов обойдемся. Пусть они в своем Евросоюзе разбираются. Это вообще не его дело. Его задача — сидеть и ждать, когда у России лопнет терпение, если они будут дальше продолжать производство боевых дронов на своей территории для Украины. Пусть думает, что он превратился в украинский тыл, а по ним тоже наносят удары, особенно если там производятся боевые средства, которые применяются по российским войскам. Вот над чем ему надо подумать, а не над тем, правильно ли себя ведет Россия. Советы пусть для своей жены прибережет, если она у него, конечно, есть, — высказался Колесник.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о победе ВСУ в конфликте вызывают раздражение в России и делают немецкого лидера фактически участником противостояния. По его мнению, европейский политик должен понимать, что ядерная держава такого масштаба, как РФ, не может быть побеждена извне.

Власть
Россия
Германия
Борис Писториус
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

