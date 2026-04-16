Министр обороны Германии Борис Писториус должен сохранять молчание и ждать, когда Россия исчерпает свое терпение, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он ответил на слова политика, что российская сторона якобы никогда серьезно не относилась к переговорам с Украиной. По словам депутата, Москва не нуждается в советах некомпетентных личностей.

Писториус — не тот уровень людей, кого мы должны слушать. Мы без советов обойдемся. Пусть они в своем Евросоюзе разбираются. Это вообще не его дело. Его задача — сидеть и ждать, когда у России лопнет терпение, если они будут дальше продолжать производство боевых дронов на своей территории для Украины. Пусть думает, что он превратился в украинский тыл, а по ним тоже наносят удары, особенно если там производятся боевые средства, которые применяются по российским войскам. Вот над чем ему надо подумать, а не над тем, правильно ли себя ведет Россия. Советы пусть для своей жены прибережет, если она у него, конечно, есть, — высказался Колесник.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о победе ВСУ в конфликте вызывают раздражение в России и делают немецкого лидера фактически участником противостояния. По его мнению, европейский политик должен понимать, что ядерная держава такого масштаба, как РФ, не может быть побеждена извне.