После публикации статей об испытаниях нового российского оружия инцидент в Северодвинске прокомментировал даже президент США Дональд Трамп.

Очевидно, Трамп основывался на публикации The New York Times, в которой издание со ссылкой на данные американской разведки сообщило : взрыв в Северодвинске произошёл во время испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник», оснащённой ядерным реактором — той самой, которую Владимир Путин лично презентовал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В странах НАТО её называют Skyfall.

Специалисты, опрошенные британским таблоидом Daily Mail, остановились на том, что речь шла о другой системе вооружения — сверхзвуковой ракете «Циркон», а журналисты издания Daily Mirror окрестили ракету «Летающим Чернобылем». В любом случае, западные эксперты сошлись на том, что Россия испытывала новейшее вооружение, способное преодолевать системы ПРО, с целью заполучить преимущество перед США в гонке вооружений.