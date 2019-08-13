Взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента, и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.

После публикации статей об испытаниях нового российского оружия инцидент в Северодвинске прокомментировал даже президент США Дональд Трамп.

Соединённые Штаты извлекут урок из провалившегося ракетного испытания в России, — написал глава Белого дома в Twitter. — У нас есть похожая, хоть и более продвинутая технология. Российский взрыв Skyfall обеспокоил людей насчёт загрязнения воздуха вокруг объекта и гораздо дальше. Нехорошо!

Очевидно, Трамп основывался на публикации The New York Times, в которой издание со ссылкой на данные американской разведки сообщило : взрыв в Северодвинске произошёл во время испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник», оснащённой ядерным реактором — той самой, которую Владимир Путин лично презентовал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В странах НАТО её называют Skyfall.

Специалисты, опрошенные британским таблоидом Daily Mail, остановились на том, что речь шла о другой системе вооружения — сверхзвуковой ракете «Циркон», а журналисты издания Daily Mirror окрестили ракету «Летающим Чернобылем». В любом случае, западные эксперты сошлись на том, что Россия испытывала новейшее вооружение, способное преодолевать системы ПРО, с целью заполучить преимущество перед США в гонке вооружений.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

The New York Times также обратил внимание на сходство ситуации в российском городе с реакцией советского руководства на ядерную катастрофу в Чернобыле, в частности, на очень скудную официальную информацию о происшествии.

Кремль больше озабочен прикрытием своего тыла, чем информированием людей о том, что произошло и как велик риск, — говорится в статье The New York Times.

Автор заключает, что радиационный инцидент «нанёс серьёзный удар по господину Путину», так как совпал с другими неблагоприятными событиями: всплеском протестов в Москве и «ухудшением качества жизни в России в общем».

Катарский канал Al Jazeera напомнил , что планы разработки подобного оружия существовали как в США, так и в СССР в 1960-е, однако от них отказались из-за «нестабильности и опасности».

Президент (Владимир Путин — News.ru) объявил первые испытания успешными, но наблюдатели настроены скептично, указывая на то, что подобное оружие очень сложно в обращении и представляет угрозу для окружающей среды, — подчеркнули в Al Jazeera.

Дональд Трамп Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Британская газета The Guardian пишет о панике, охватившей жителей Северодвинска, которые за считанные дни смели с полок аптек йод, чтобы защититься от радиации. По мнению обозревателей издания, это произошло из-за недостатка официальной информации об инциденте, породившего необоснованные спекуляции о крупном выбросе радиации.

The Guardian приводит слова директора британской Ядерной информационной службы Дэвида Каллена о том, что взрыв в Северодвинске — симптом ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Россия пытается исправить то, что она считает стратегическим проигрышем Соединённым Штатам, с помощью наращивания ядерного потенциала, — отметил Дэвид Каллен.

Колонка в итальянском издании Il Foglio вышла с красноречивым заголовком «Ядерная авария, скрытая Путиным, это признак слабости Москвы». В ней автор напоминает, что это уже второй ядерный инцидент в России за последнее время, который вкупе с московскими демонстрациями ослабляет позиции Кремля.