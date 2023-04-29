На Западе назвали козырь Путина, который напугал НАТО Kitts-Nevis Observer: Путин предовратил вход войск НАТО на Украину ядерным арсеналом России

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предотвратил вход войск НАТО на Украину благодаря козырю в виде ядерного арсенала страны, пишет Kitts-Nevis Observer. По мнению обозревателей, российский лидер знает, что благодаря стратегическим силам может нанести колоссальный ущерб Западу.

Путин знает, что его ядерный арсенал может нанести гораздо больший ущерб богатому и цивилизованному Западу <...> Это козырная карта, которую он разыгрывал. И до сих пор это работало в определенной степени. Поэтому прямого участия войск НАТО в этом конфликте нет, — говорится в статье.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что если Вооруженные силы Украины решат напасть на Москву, то это может обернуться войной. По его словам, в таком случае все, кто будет иметь отношение к атаке, умрут. Он добавил, что при атаке ВСУ на Москву президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение нескольких недель.