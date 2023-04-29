В США рассказали, как Москва ответит в случае нападения ВСУ Экс-разведчик ВС США Риттер: если бы ВСУ напали на Москву, то всех причастных к этому ждала бы смерть

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Если Вооруженные силы Украины решат напасть на Москву, то это может обернуться войной, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, в таком случае все, кто будет иметь отношение к атаке, умрут.

США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете, — сказал Риттер.

Он добавил, что при атаке ВСУ на Москву президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение нескольких недель. Он напомнил, что при бомбардировке Ирака американские войска наносили удары по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. Риттер считает, что с Киевом произошло бы то же самое.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что Россия может решиться применить ядерное оружие в случае нападения на нее Польши или стран — участниц НАТО. При этом он отметил, что Москва не станет применять такой тип вооружения в отношении украинских территорий.