Военный эксперт предсказал возможный сценарий ядерной войны Военный эксперт Литовкин: Россия может решиться применить ядерное оружие при нападении Польши

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Россия может решиться применить ядерное оружие в случае нападения на нее Польши или стран-участниц НАТО, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя возможный сценарий ядерной войны «Царьграду», военный эксперт отметил, что Россия не станет применять такой тип вооружения в отношении украинских территорий.

Что касается, например, Польши, то почему нет? Аналогично с Германией и всеми теми из блока НАТО, кто рискнет на нас напасть. Если это произойдет, то по ним мы готовы ударить. Я думаю, что такой человек, как Дмитрий Анатольевич, слов на ветер не бросает, — заявил эксперт.

По словам Литовкина, причиной для применения ядерного оружия может стать официальный переход войск Польши через границу и участие в специальной военной операции на стороне ВСУ. Эксперт пояснил, что в таком случае речь будет идти о прямой агрессии. Он уточнил, что слова Дмитрия Медведева должны стать предупреждением для Запада не переходить границы.

Как считает Литовкин, применять ядерное оружие на украинских территориях Россия не станет. Такое же мнение выразил политолог Андрей Пинчук. Он уточнил, что применять на Украине или на освобожденных территориях ядерное оружие Россия не будет, так как это повлечет серьезные потери мирного населения. Кроме того, России потом придется самой обустраивать эти территории.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что для России ядерное оружие имеет значение «скрепы» для сохранения цельности самой большой страны на планете. Политик отметил, что потенциальным противникам не стоит недооценивать государство в этих вопросах.