По меньшей мере 27 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в южной китайской провинции Гуйчжоу, сообщила полиция Саньду-Шуйского автономного уезда провинции в официальном аккаунте в соцсети Weibo. Авария произошла рано утром на скоростной магистрали из города Гуйян в уезд Либо.
По данным правоохранителей, в автобусе было 47 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает скорая помощь, пострадавших госпитализировали.
По состоянию на 12:00 (07:00 мск) 18 числа в аварии погибли 27 человек, еще 20 человек получили ранения и находятся на лечении, — говорится в заявлении полиции.
Ранее в ЮАР в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погиб 21 человек. Жертвами ДТП стали 19 детей и двое взрослых. Инцидент произошел на скоростной трассе N2 между Понголой и Итшеледжубой в восточной части ЮАР. Водитель грузовика решил обогнать школьный автобус, потерял управление и наехал на него.
В мексиканском штате Мичоакан минимум семь человек погибли и еще десять получили травмы в результате ДТП на шоссе. По данным СМИ, виновником аварии является водитель одного из трех пострадавших грузовых автомобилей. Он выехал на встречную полосу с превышением скорости и столкнулся с другими машинами.