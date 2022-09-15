Семь человек погибли в массовом ДТП с фурами в Мексике

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По меньшей мере семь человек погибли в результате ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан. Еще десять получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Идет скоординированная операция после столкновения нескольких частных и грузовых автомобилей на шоссе Siglo XXI, на 108-м километре участка дороги Таретан — Санта-Касильда. По предварительной информации, 7 человек погибли и 10 получили ранения, — сообщили в полиции.

По данным СМИ, виновником аварии является водитель одного из трех пострадавших грузовых автомобилей. Он выехал на встречную полосу с превышением скорости и столкнулся с другими машинами.

Сообщается, что в ДТП участвовали по меньшей мере три грузовика и восемь легковых авто.

Движение на шоссе перекрыто, на месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП попал кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Легковой автомобиль столкнулся с машиной президента и автомобилем сопровождения. Глава государства не пострадал. Водителю легковушки оказана медицинская помощь.