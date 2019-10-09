https://static.news.ru/photo/0227771e-ea93-11e9-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Полиция ФРГ подтвердила факты стрельбы в Ландсберге. Этот город расположен в 15 километрах от Галле, где произошла стрельба возле синагоги у еврейского кладбища.

Информацию о втором ЧП подтвердила пресс-секретарь полиции Галле агентству dpa. Сначала она не хотела комментировать это. Подробности инцидента в Ландсберге не приводятся.

В результате произошедшего в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

Terror mitten in #Halle .

Mein Beileid an alle Angehörigen..

Ich hoffe, dass die Nazis #AfD diesen Terroranschlag nicht ausnutzt, um gegen Moslems zu hetzen.

Wenn er ein Deutscher bzw. kein Moslem ist, dann der Terrorist als psychisch gestört dargestellt, um Nazis zu beschützen. pic.twitter.com/bdcWjabOkV — Allubnane Alhor (@Mohamad33517992) 9 октября 2019 г.

Посольство РФ в ФРГ находится в контакте с полицией и проверяет, пострадали ли россияне. Один подозреваемый уже задержан, писал News.ru.