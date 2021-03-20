На Венгрию «обрушились с нападками» из-за российского «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/5da3d66e-8a51-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна подверглась нападкам из-за решения одобрить на территории государства применение российской вакцины «Спутник V». Об этом чиновник рассказал в интервью RT.

Министр отметил, что такое решение принималось после тщательных проверок национального регулятора, делегация которого побывала на месте производства «Спутника V». Кроме того, была изучена вся необходимая документация, однако критиков это не остановило.

Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» — посетовал глава МИД Венгрии.

Сийярто полагает, что причиной для критики мог стать вовсе не аспект самого использования препарата. Он уверен, что дело здесь в том, что Венгрия обратилась за помощью в борьбе с пандемией коронавируса к России, а не к другим зарубежным государствам.

Кроме того, заявил министр, централизованная процедура закупки вакцин Брюсселем оказалась неудачной, о чём свидетельствуют медленные и недостаточные поставки препаратов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом экспортировать её вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства. Это связано с тем, что компания приняла решение сократить поставки в страны ЕС.