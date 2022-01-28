На Украине заявили о задержании рыбаков в Чёрном море пограничниками РФ

Пограничники РФ задержали украинских рыбаков в Чёрном море, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она уже обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой помочь с их освобождением, говорится в её сообщении в Telegram.

Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Чёрное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, его прибило в город Щёлкино во временно оккупированном Крыму, — рассказала омбудсмен.

Она добавила, что после задержания рыбаков российская сторона не проинформировала об этом Киев. Национальная полиция Украины уже возбудила уголовное дело о пропаже рыбаков по статье «Насильственное исчезновение».

Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права, — подчеркнула Денисова.

Ранее стало известно, что 27 января сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около государственной границы с Украиной в районе села Куйбышево трёх журналистов российских СМИ. У них не было специальных пропусков. Позже репортёров отпустили.