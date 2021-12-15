На Украине заявили о незащищённости границы с Белоруссией

На границе Украины с Белоруссией практически не осталось войск, поскольку большая их часть сосредоточена в Донбассе. Об этом заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций в Донбассе, украинский генерал Сергей Кривонос, добавив, что этим могут воспользоваться Москва и Минск, передаёт РИА Новости.

От Чернигова до Луцка (граница с Белоруссией. – NEWS.ru), простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны, — цитирует его агентство.

Кривонос добавил, что Москва и Минск располагают большими группами спецназа, который может использоваться для захвата украинской территории.

Ранее сообщалось, что для противодействия миграционному кризису из-за ситуации на границе Украины и Белоруссии Киев начал специальную пограничную операцию, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны. Для контроля за возможным нарушением госграницы увеличили численность сотрудников отрядов охраны. В планах — привлечение к охране рубежа авиации, в том числе и беспилотников, а также технических средств наблюдения.

Ранее помощник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме не считают, что РФ может напасть на Украину, однако если Москва предпримет враждебные действия против Киева, Штаты расширят военную помощь Украине.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украину. Власти РФ рассматривают заявления Запада об «агрессии России» как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.