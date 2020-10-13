На Украине заявили, что инициатива Зеленского с опросом противоречит закону

https://static.news.ru/photo/aaabb194-0d5a-11eb-a392-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день голосования на местных выборах 25 октября. Там отмечают, что такая процедура не предусмотрена Избирательным кодексом.

Кроме того, в КИУ считают, что дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет проходить процедура голосования, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса, — говорится в сообщении КИУ.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения. Сами вопросы президент пообещал раскрыть позднее, писал NEWS.ru.