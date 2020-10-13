На Украине заявили, что инициатива Зеленского с опросом противоречит закону

Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день голосования на местных выборах 25 октября. Там отмечают, что такая процедура не предусмотрена Избирательным кодексом.
Кроме того, в КИУ считают, что дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.
Непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет проходить процедура голосования, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса, — говорится в сообщении КИУ.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения. Сами вопросы президент пообещал раскрыть позднее, писал NEWS.ru.
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