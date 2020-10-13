«Я задам тебе 5 важных вопросов»: Зеленский анонсировал всеукраинский опрос

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведение всенародного опроса населения в день местных выборов. Власти спросят мнение украинцев по неким важным моментам и обещают учесть их ответы при принятии дальнейших решений.

Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чём спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чём нас раньше никогда не спрашивали. Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты, — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что эти пять вопросов он озвучит чуть позже. По данным источников, один из вопросов будет касаться статуса Донбасса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к уже введённым Европейским Союзом санкциям против Белоруссиия и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям, писал NEWS.ru.