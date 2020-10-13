Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d3b419fa-0d28-11eb-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев присоединится к уже введённым Европейским Союзом санкциям против Белоруссиия и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям.

Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним, — сказал Кулеба на онлайн-брифинге.

Министр подчеркнул, что данный случай — это пример того, как работает конвергенция внешних политик ЕС и Украины, которая предусмотрена Соглашением об ассоциации: «мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопросам».

Ранее лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Накануне стало известно, в Евросоюзе приступили к разработке нового пакет санкций против властей Белоруссии и, в частности, против Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В воскресенье, 11 октября, силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты, писал NEWS.ru.