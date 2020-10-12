Евросоюз готовит новый пакет санкций против Белоруссии и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/0baf6ac0-0c99-11eb-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Министры иностранных дел стран Евросоюза разработают новый пакет санкций против властей Белоруссии. О том, что такое решение принято, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Сегодня министры подтвердили, что у Лукашенко не хватает легитимности, и решили начать разработку следующего списка, в который будет включён и сам Лукашенко, — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что это он выступил с инициативой новых санкций по Белоруссии, поскольку насилие в стране продолжается.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.

2 октября NEWS.ru писал, что лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».