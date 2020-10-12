«Насилие продолжается»: главы МИД ЕС обсуждают санкции против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f438e4b4-0c63-11eb-8246-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил коллегам из стран Евросоюза ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он заявил по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, отметив, что «насилие» в стране продолжается.

Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается. Я предложил запустить процесс принятия нового пакета санкций к лицам, в отношении которых предполагается ввести санкции, относится и Лукашенко, — приводит его слова ТАСС.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.

Также на этом заседание Совета ЕС министры иностранных дел обсудят санкции против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, писал NEWS.ru.