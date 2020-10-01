Евросоюз вводит санкции в отношении Белоруссии

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Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

Решение о вводе санкций стало возможно благодаря изменению позиции властей Кипра, в обмен участники саммита согласились принять в отношении Турции жёсткую резолюцию с угрозами санкций, на которых настаивали кипрские власти, передаёт AFP.

Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на данный момент в санкционный список из 40 имён не входит.

Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Белоруссии. Вы знаете, что то, что на столе, — это список из примерно 40 лиц, — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель подчеркнул, что несмотря на то, что фамилии Лукашенко в списке пока не фигурирует, Евросоюз продолжит следить за ситуацией.

Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода, — добавил он.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее США воздержались от введения новых санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и не последовали примеру Великобритании и Канады, так как надеются на выработку в Европе единой позиции по санкциям, сообщили источники Reuters.