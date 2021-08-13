На Украине заявили, что будут ненавидеть РФ даже за «подаренную» Кубань

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США оказались ненадёжным партнёром для Афганистана и потерпели поражение в этой стране. Об этом говорится в заявлении турецкой партии Vatan («Родина»), сообщает РИА Новости.

Империализм США потерпел поражение в Афганистане... В очередной раз выяснилось, что США — самый ненадёжный партнёр. Все планы в регионе, рассчитывающие на сотрудничество с США, провалились. Процесс многополярного мира набирает...