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На Украине заявили, что будут ненавидеть РФ даже за «подаренную» Кубань

04:01, 15 августа 2021
На Украине заявили, что будут ненавидеть РФ даже за «подаренную» Кубань Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не полюбит Россию, даже если она «подарит» Кубань. В эфире телеканала NewsOne представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что некоторые украинцы испытывают ненависть к России и боятся примирения двух стран.

На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть, — считает депутат.

Он добавил, что многие представители политической элиты Украины являются русофобами. Среди них глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдём в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше, — подчеркнул Волошин.

Ранее стало известно, что отказ Украины от нейтрального статуса приведёт к прекращению существования страны. Об этом заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко. Она отметила, что после получения статуса члена Североатлантического альянса Украину «порвут по тем швам, по которым сшивали».

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