На Украине ввели санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе

https://static.news.ru/photo/8e1aef2e-b4c9-11eb-bad0-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Скриншот с видео/zelenskiy_official/instagram.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл санкции в отношении 111 криминальных авторитетов и 557 воров в законе. Об этом в Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против неё и народа. После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также «прилетели» к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами, — отметил украинский лидер.

В апреле СНБО применил санкции против украинских граждан, которых поймали на контрабанде. Силовики установили, что бизнесмены уклонились от уплаты НДС почти на $10 млн.

Ранее Зеленский заявил, что арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука лишит его возможности наносить ущерб государственной безопасности страны. По его словам, политик использовал свои медиаактивы и откровенно «бил по стране».