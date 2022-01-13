На Украине возмутились обилием программ на русском языке в новогоднем эфире

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию провёл мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Выявлено обилие русскоязычного контента, на это пообещали отреагировать, сообщает «Укринформ».

Общество пошло далеко вперёд и опередило своё телевидение, считающее, что советщина до сих пор в голове у зрителей, — отметила глава нацсовета Ольга Герасимьюк.

Член нацсовета Максим Оноприенко подчеркнул, что количество русскоговорящего контента возмущает не только регулятора, но и зрителей, которые якобы закидали контролирующий орган жалобами. Он рассказал, что каналы-нарушители регулятором выявлены, позже их ожидают «мероприятия», предусмотренные законом.

И тут наверняка вопрос, зачем всё это было. И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться «скармливать» им советские фильмы и попсу, и русскоязычный контент, — подчеркнул Оноприенко.

Ранее стало известно, что бывший чемпион мира по боксу, ныне мэр Киева Виталий Кличко заявил о желании Украины стать частью европейской семьи. «Наш восточный сосед очень недоволен таким решением», — отметил он. «Мы не хотим обратно в СССР, мы были в СССР и видим своё будущее в составе европейской семьи. Господин Путин с этим не согласен», — указал Кличко.