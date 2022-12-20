На Украине укрепят границу с Белоруссией после встречи Путина с Лукашенко Замминистра МВД Украины: границу с Белоруссией укрепят после встречи Путина с Лукашенко

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что визит президента России Владимира Путина в Минск вызывает опасения у украинских политиков. Он добавил, что по этой причине Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, ожидая новых маневров со стороны РФ в конфликте. По его словам, границу укрепят военными и боеприпасами, сообщает телеканал BBC.

Мы строим наши линии обороны по всей границе с Россией и Беларусью. Украина будет укреплять границу с Белоруссией вооруженными силами и боеприпасами, — сказал Енин.

Он при этом не уточнил, владеет ли украинская сторона разведданными о потенциальном нападении Минска, или нет.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США готовы ввести новые санкции против Белоруссии, если та увеличит помощь России в конфликте на Украине. Дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Минска в этом вопросе. Он при этом не стал уточнять о каких конкретных мерах идет речь. Запад неоднократно обвинял Белоруссию в поддержке России в ходе специальной операции на Украине, но доказательства участия белорусских военных в конфликте не приводил.