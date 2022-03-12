На Украине сообщили о наличии долгосрочных запасов продуктов в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране имеется запас основных продуктов питания на несколько месяцев. Также он заявил о мерах поддержки со стороны правительства посевной кампании, которая должна скоро начаться. Заявление премьера опубликовано на сайте правительства.

Шмыгаль отметил, что на время объявленного в стране экстренного положения запрещён либо ограничен экспорт «критически важных» для продовольственной безопасности страны товаров.

Речь о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т. д. Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем, — приводит слова главы украинского кабмина ТАСС.

Шмыгаль также сообщил, что власти страны внедряют план «поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство принимает меры для стабилизации цен на товары первой необходимости, включая продукты питания.