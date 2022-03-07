На Украине заявили о принятии мер для стабилизации цен на продукты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство принимает меры для стабилизации цен на товары первой необходимости, включая продукты питания. Заявление премьера приводится на сайте правительства страны.

Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости. Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо, — приводит цитату из сообщения ТАСС.

Также, по словам премьера, кабмин намерен отменить все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Шмыгаль заверил, что установлен мораторий на проведение проверок для всех видов бизнеса. Соответствующие решения должны быть приняты в ближайшее время, указано в заявлении украинского премьера.

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