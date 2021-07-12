На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского

Стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой. На месте нашли два десятка отстрелянных гильз производства Венгрии, при этом сами патроны, возможно, собирали в Германии. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций украинского МВД Артём Шевченко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что патроны были нестандартного для Украины калибра — 7,62 на 39 мм. Шевченко считает, что стрелявший использовал дешёвые патроны.

Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, — написал он.

Шевченко пришёл к выводу, что покушение не было инсценировкой. Показания грибников, которые были неподалёку от места происшествия, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира, сходятся. Сейчас полицейские продолжают сбор улик.

Ранее стало известно, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину советника Владимира Зеленского попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.