На Украине неизвестный напал на пенсионера за надпись «СССР» на одежде

В Харькове мужчина напал на пенсионера, брызнув ему в глаза перцовым баллоном со словами «Слава Украине!» за то, что у мужчины на куртке была надпись «СССР». Об этом сообщает портал Vesti.ua в своём Telegram-канале.

На опубликованных каналом кадрах видно , что пожилой человек шёл по тротуару с женщиной, когда злоумышленник окликнул его и брызнул в лицо баллончиком. Пенсионер даже не успел понять, что происходит. Нападавший сразу после случившегося убежал.

Ранее в Киеве во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев и русских. Человек в военной форме произнёс фразу «За украинскую Украину без клятых жидов и москалей».

Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера запрещённой в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру.