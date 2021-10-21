В зале заседаний Верховной рады Украины депутаты спели песню о Бандере
Александр Чеков
Александр Чеков
16:58, 21 октября 2021
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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Депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера запрещённой в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру. Видео разместил у себя в Тwitter-аккаунте парламентарий Владимир Вятрович.
Не только школьники знают, что «Батько наш Бандера» («Отец наш — Бандера». — NEWS.ru)! — сопроводил он видео.