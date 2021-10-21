В зале заседаний Верховной рады Украины депутаты спели песню о Бандере

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Депутаты партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера запрещённой в России Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру. Видео разместил у себя в Тwitter-аккаунте парламентарий Владимир Вятрович.

Не только школьники знают, что «Батько наш Бандера» («Отец наш — Бандера». — NEWS.ru)! — сопроводил он видео.

Тренд, в котором школьники поют песню про Бандеру, стал популярным в украинском сегменте ТikTok. Подростки поют её преимущественно в туалетах на перемене.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя такие ролики, заявила, что нововведения в школьной программе Украины не способствуют развитию личности.