В Киеве участник марша националистов выкрикивал антисемитские лозунги

В Киеве во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев. Об инциденте сообщила Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) в своём Telegram-канале.

Во время подготовки к сегодняшнему маршу в Киеве один из участников произнёс фразу «За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что человек, который это произнёс, был одет в форму Вооружённых сил Украины (ВСУ) нового образца. Члены общины отметили, что данное высказывание является проявлением антисемитизма, и попросили подписчиков помочь найти националиста.

После случившегося ОЕОУ подала заявление в Главнoе управление Национальной полиции Киева по факту нарушения статьи Уголовного кодекса (УK) о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Кроме того, организация направит обращение в Министерство обороны реcпублики.

Верховная рада Украины приняла в сентябре законопроект, в котором впервые в законодательной практике этой страны дано юридическое определение самого понятия «антисемитизм». Под таковым теперь понимаются любые негативные высказывания в отношении евреев, повреждение принадлежащей им собственности, осквернение иудейских религиозных символов и т. д.

В законе сказано, что жертвы антисемитских выходок имеют право на компенсацию понесённого ими материального и морального ущерба.