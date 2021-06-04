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На Украине назвали условия возвращения Донбасса

15:46, 04 июня 2021
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук, представляющий Киев в трёхсторонней контактной группе, считает единство всех политических партий в парламенте условием возвращения Донбасса, передаёт телеканал «Украина 24».

Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить, — заявил политик.

Он убеждён, что в настоящее время политики высказывают необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины. По его словам, они ведут себя «как лебедь, рак и щука», это препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

Кравчук также обвинил представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в предательстве из-за сотрудничества с Москвой. Политик считает, что они строят «российскую Украину», а такое нужно выжечь из государства.

Ранее Кравчук призвал поменять формат переговоров по Донбассу. По его словам, это произойдёт после того, как встречи перенесут из Минска в другой город. Политик убеждён, что изменение формата переговоров позволит расширить полномочия контактных групп, которые сейчас их не имеют.

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