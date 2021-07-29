На Украине назвали отказ от ядерного оружия фатальной ошибкой

Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия считает отказ Украины от ядерного оружия фатальной ошибкой политиков страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Политик убеждён , что если бы у страны был ядерный арсенал, тогда бы на мировой арене с Украиной разговаривали совсем по-другому.

Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах, — отметил политик.

По его словам, серьёзным упущением президента страны Леонида Кучмы стало подписание Будапештского меморандума. Этот документ гарантировал безопасность Украине при присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. В ноябре 1994 года Украина приняла соответствующий закон, по которому власти уничтожили запасы ядерного оружия в стране в обмен на гарантию безопасности Великобритании, России и США.

Ранее украинский посол Андрей Мельник обеспокоился отсутствием у Украины ядерного арсенала. Он обратился к странам Запада с требованием вернуть стране ядерный статус. Дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке других государств не только на словах.