На Украине назвали «издёвкой» российский памятник борщу

В условиях войны, которая идёт в Донбассе, установление памятника борщу в России является абсолютно бессмысленным шагом, он просто напоминает издевательство. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил сопредседатель объединения «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов.

По его мнению, это примерно то же самое, если на Украине сейчас поставить памятник кокошнику.

Вот два гроба бы поставить в цветах российского и украинского флагов — это было бы реалистично. Вот это реальная картина сегодняшних отношений между Украиной и Россией, — сказал Гиржов.

В Курске в День художника установили золотой монумент борщу. Автор композиции Олег Радин изобразил суповой набор «постным» и включил в него только овощи. Отсутствие мяса художник объяснил современной обстановкой.

Какая жизнь, такой и борщевой набор. Не до мяса нынче, — подчеркнул художник.

Ранее Google назвал борщ российским блюдом. В статье отмечается, что история этого супа уходит в глубину столетий, однако в XX веке это простое и сытное блюдо стало главным в меню кафе от Хабаровска до Бреста.