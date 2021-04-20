В Google назвали борщ российским блюдом

https://static.news.ru/photo/309a77a4-a1da-11eb-833c-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Интернет-платформа «Google Искусство и культура» добавила борщ в список 10 российских блюд, которые вошли в историю.

В статье отмечается, что история этого супа уходит в глубину столетий, однако в XX веке это простое и сытное блюдо стало главным в меню кафе от Хабаровска до Бреста.

По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком! — написали авторы, отметив, что со временем этот ингредиент заменили другими, а название «борщ» стало собирательным для всех супов с кислым вкусом.

Согласно статье, в поваренных книгах есть множество вариантов этого блюда, а украинский — с салом и чесноком — один из них. Так, борщ можно приготовить с беконом, сосисками и варёной говядиной, либо с красным перцем и копчёной свининой (по-флотски).

Ранее власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО.