В Google назвали борщ российским блюдом

Интернет-платформа «Google Искусство и культура» добавила борщ в список 10 российских блюд, которые вошли в историю.
В статье отмечается, что история этого супа уходит в глубину столетий, однако в XX веке это простое и сытное блюдо стало главным в меню кафе от Хабаровска до Бреста.
По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком! — написали авторы, отметив, что со временем этот ингредиент заменили другими, а название «борщ» стало собирательным для всех супов с кислым вкусом.
Согласно статье, в поваренных книгах есть множество вариантов этого блюда, а украинский — с салом и чесноком — один из них. Так, борщ можно приготовить с беконом, сосисками и варёной говядиной, либо с красным перцем и копчёной свининой (по-флотски).
Ранее власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО.