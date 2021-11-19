На Украине из-за нехватки кислорода в больнице умерла беременная девушка

Елена Боровец, 20-летняя беременная украинка, умерла от коронавируса в больнице города Дубно Ровенской области. Перед смертью она жаловалась на острую нехватку кислорода и халатное отношение врачей. Переписку девушки опубликовала в Facebook её мать, сообщает «Обозреватель».

Сейчас я уже в палате не одна, когда та (очевидно, другая пациентка. — NEWS.ru) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться, — писала Боровец.

Она успела рассказать, что в клинике быстро заканчивается кислород. Девушка часто просыпалась от того, что задыхалась. Боровец находилась на седьмом месяце беременности, спасти её ребенка медики также не смогли.

Издание уточняет, что, по словам главного врача роддома, девушка имела хроническое заболевание — бронхиальную астму. Также, по данным издания, семейный врач не давал Боровец направление на ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от коронавируса. Отмечается, что 80-летняя женщина жила с кардиостимулятором. Ей стало плохо сразу после прививки вакциной Pfizer-BioNTech. Пенсионерка пожаловалась на то, что ей не хватает воздуха. Срочно на скорой приехали врачи, но спасти женщину не смогли.