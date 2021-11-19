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На Украине из-за нехватки кислорода в больнице умерла беременная девушка

07:09, 20 ноября 2021
На Украине из-за нехватки кислорода в больнице умерла беременная девушка Фото: pixabay.com
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Елена Боровец, 20-летняя беременная украинка, умерла от коронавируса в больнице города Дубно Ровенской области. Перед смертью она жаловалась на острую нехватку кислорода и халатное отношение врачей. Переписку девушки опубликовала в Facebook её мать, сообщает «Обозреватель».

Сейчас я уже в палате не одна, когда та (очевидно, другая пациентка. — NEWS.ru) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться, — писала Боровец.

Она успела рассказать, что в клинике быстро заканчивается кислород. Девушка часто просыпалась от того, что задыхалась. Боровец находилась на седьмом месяце беременности, спасти её ребенка медики также не смогли.

На Украине из-за нехватки кислорода в больнице умерла беременная девушка

Издание уточняет, что, по словам главного врача роддома, девушка имела хроническое заболевание — бронхиальную астму. Также, по данным издания, семейный врач не давал Боровец направление на ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что женщина умерла в литовском городе Паневежисе после вакцинации от коронавируса. Отмечается, что 80-летняя женщина жила с кардиостимулятором. Ей стало плохо сразу после прививки вакциной Pfizer-BioNTech. Пенсионерка пожаловалась на то, что ей не хватает воздуха. Срочно на скорой приехали врачи, но спасти женщину не смогли.

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