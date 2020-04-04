На Украине число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 28

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Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшую ночь возросло с 1072 до 1096 человек. Болезнь унесла жизнь ещё одного человека, таким образом, количество смертей увеличилось до 28. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее украинский МИД сообщал, что за границей от COVID-19 лечатся 166 граждан (большинство — в Италии), 11 из них выздоровели, 5 скончались.

В ночь на 1 апреля более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись с отдыха на Бали, куда поехали в отпуска в первые недели марта, писал NEWS.ru.