На руинах Давоса

Фото: Markus Schreiber/AP/TASS

Олаф Шольц

Всемирный экономический форум (ВЭФ) 2023 года, проходивший 16-20 января на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе, стал, пожалуй, самым нетипичным за всю его более чем 40-летнюю историю слетом мировых политиков, чиновников, капитанов бизнеса, пишущей братии и всех остальных.

Главный вопрос, оставшийся странным послевкусием, — что же это было на самом деле, и какое отношение всё, происходившее здесь в течение четырех дней, имело к тому, что было традиционно принято считать давосским форумом.

Организаторы насчитали без мало три тысячи участников, сообщив, что форум побил рекорд по своему представительству. Однако при этом длиннющем списке забронировавших отели форум в Давосе стал и наименее представительным. Из мировых лидеров на него приехал один-единственный Олаф Шольц.

Какое отношение к мировому бизнесу имеют жена украинского президента Елена Зеленская и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которые приехали не просто присутствовать, молчать, но еще и выступать — загадка. По классическим давосским меркам — это явный неформат.

Индикатором упавшей планки Давоса стала загадочная история с неучастием Илона Маска. Наверное, Маск мог бы сказать в Давосе что-то путное о мировой экономике. Однако он написал в Twitter, что форум «совершенно скучный» и он на него не поедет. После этого обиженные организаторы ответили, что мы вообще-то его и не приглашали. То есть не особо-то нам нужен этот Маск, что он о себе возомнил.

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press Илон Маск

А вот президент Южной Африки — одной из пяти континентальных экономик — Сирил Рамапоса точно были приглашен, но лететь в Давос в последний момент отказался. «Президент ЮАР очень занят», — сообщила его пресс-служба.

Что же касается Америки, то ее представлял вашингтонский герой вчерашних дней Джон Керри, которому нашли должность спецпредставителя президента США по климату.

Впрочем, кто приехал, кто нет — вопрос хотя и важный, но не главный. Главное — зачем собирались после трехлетнего перерыва? Однако после завершения всех сессий и произнесенных речей это осталось невыясненным. Само целеполагание форума в Давосе оказалось размытым, как никогда. В этом состоит главная проблема.

Накануне ВЭФ большинство его экспертов пришли к выводу, что в 2023 году мир стоит на пороге рецессии.

В заявлении, опубликованном на сайте ВЭФ накануне открытия форума, перспективы роста экономик США и Европы оценивались как особенно мрачные. «Две трети опрошенных главных экономистов Всемирного экономического форума ожидают глобальной рецессии в 2023 году. Так, 45% назвали глобальную рецессию «скорей вероятной», а 18% опрошенных — «чрезвычайно вероятной», — отмечается в исследовании.

Почти все опрошенные ведущие экономисты предрекли слабый или очень слабый рост в Европе и США.

Что касается Китая, бизнес которого в Давосе отсутствовал, то мнения эксперты разделились поровну: 50% считают, что рост будет слабым, и столько же — что он будет сильным.

В целом же, несмотря на некоторые условно позитивные сигналы последних месяцев — ослабление инфляции, умеренный рост потребительского спроса, стабилизацию цен на сырьевые товары, почти каждый пятый эксперт убежден, что сегодня риск глобальной рецессии в два раза выше, чем в прошлом году.

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В самом деле, война санкций, блокировка активов, введение искусственных потолков цен на нефть, разрушение цепочек поставок товаров, визовый занавес и тысячи других шагов, предпринятых в последние месяцы теми, кто традиционно задавал тон в Давосе, сделали мир и мировую экономику разобщенными и создали предпосылки для глобальной рецессии. Эти шаги нанесли сильнейший удар по идее свободного перемещения идей, людей и капиталов, которая выглядела неубиваемой и изначально составляла главный смысл дискуссий в Давосе

Казалось бы, в этой критической ситуации Всемирный экономический форум в Давосе должен был стать чем-то вроде экстренного совещания, участникам которого предстояло решать, как всем вместе начать отползать от мировой пропасти. Однако ничего подобного в течение последних дней мы так и не увидели. Тема форума этого года была обозначена как «Сотрудничество в условиях раздробленного мира».

Сформулировав проблему, организаторы проявили чудеса эквилибристики. С одной стороны, они признали, что сегодня мир оказался раздробленным, фрагментированным как никогда. С другой стороны, они попытались послать участникам сигнал о том, что и сегодня сотрудничество все еще возможно.

Но из этого ничего не вышло.

В Давосе почти ничего не говорили о заявленном в его теме сотрудничестве, но при этом потрудились над тем, чтобы сделать мир и мировую экономику еще более разобщенными.

В целом, по итогам давосского форума этого года можно сделать вывод о том, что ВЭФ потерял свою уникальную нишу, собственное лицо, превратившись в очередную предсказуемую международную встречу, главный смысл которой сводился к тому, что главная мировая проблема сегодняшнего мира — Украина, которой нужно помогать противостоять России. А глобальная рецессия — да бог с ней. Об этом как-нибудь в другой раз.

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press Всемирный экономический форум в Давосе

«Стоит ли платить за Давос в 2023 году?» — задался вопросом накануне ВЭФ вошедший в список трех тысяч участников ведущий телекомпании CNN Ричард Квест и попытался ответить на него утвердительно. Аргументация его при этом оказалась весьма любопытной. «Лично для меня истинная ценность ВЭФ — это возможность поесть и выпить с людьми, с которыми я, возможно, не согласен. Даже если в результате мое мнение не изменится, по крайней мере, я мог бы лучше понять другую точку зрения, а они — мою. В мире, изголодавшемся по диалогу, дорогостоящие беседы, проходящие в Давосе, могут просто стоить того», — пояснил Квест. Надо думать, он свою программу выполнил — попил, поел и поговорил, хотя вряд ли услышал другую точку зрения — русских и китайцев в Давосе не было.

И все-таки, стоило ли в 2023 году платить за Давос?