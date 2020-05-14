На похоронах в Мексике более 40 человек насмерть отравились алкоголем

В мексиканском штате Пуэбла 42 человека скончались в результате отравления контрафактным алкоголем. Ещё 11 человек госпитализированы, они находятся в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл на похоронах в муниципалитете Чиконкуаутла, где присутствовали около 80 человек. Пострадавшие были доставлены в больницы с рвотой и головными болями. Местные власти заявили, что пандемия коронавируса привела к нехватке пива и других алкогольных напитков. Из-за этого жители страны стали употреблять опасный для здоровья контрафактный ликёр.
Из оборота правоохранители изъяли 200 литров фальсифицированной продукции, арестов произведено не было,
Ранее NEWS.ru писал, что в штате Халиско в Мексике более 20 человек погибли после употребления напитка с высоким содержанием метанола.
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