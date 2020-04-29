В Мексике 21 человек насмерть отравился контрафактным алкоголем

https://static.news.ru/photo/78588cdc-8aa9-11ea-98dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

В мексиканском штате Халиско 21 человек погиб из-за отравления контрафактным алкоголем. Напиток с высоким содержанием метанола употребили более 50 человек, рассказали в Минздраве региона.

Случаи отравления были зафиксированы в населённых пунктах Тамасула де Гордиано и Масамитла. 13 человек находятся в тяжёлом состоянии, на вертолёте их доставили в госпитали в столице штата Гвадалахаре. Употреблявшие алкоголь жаловались на помутнение в глазах, потерю зрения, сильные боли в животе, судороги и затруднённое дыхание.

Контрафактная продукция была произведена в соседнем штате Мичоакан. Власти изъяли 700 литров алкогольного напитка, разлитого в бутылки по 300 мл. Лабораторный анализ показал, что «продукт содержит высокую концентрацию метанола», передаёт France Presse.

В Индии после употребления контрафактного алкоголя с химическими примесями скончались более 100 человек, писал NEWS.ru.