На Кубе стали принимать карты «Мир»

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На Кубе стали принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона, передает ТАСС. На данный момент картами можно будет воспользоваться в банкоматах островного государства. Отмечается, что до конца 2022 года карты «Мир» будут приниматься во всех точках продаж страны.

Первый этап, в рамках которого планировался прием карт «Мир» в банкоматах, завершен. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты «Мир» станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелетов и восстановлению российского туризма на Кубу, — сказал он.

В настоящее время карты «Мир» принимают в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. В этих странах владельцы таких карт могут не только расплачиваться, но и снимать наличные.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала число стран, присоединившихся к российскому аналогу SWIFT. По ее словам, партнерами ЦБ стали 70 банков из 12 государств.