На Кубе погибли четыре человека в ДТП с автобусом

Фото: cubadebate.cu/Venceremos

На Кубе перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли четыре человека, сообщает портал Venceremos. Всего в салоне автобуса находились 32 человека, 28 пассажиров получили различные травмы. На месте работают оперативные службы, причина ДТП расследуется.

Инцидент произошел 2 января около 13:00 (21:00 мск) на 4-м км шоссе Гуантанамо. По словам очевидцев, других автомобилей в происшествии не было. В автобусе находились профессора общего профиля, оказывающие услуги в Гаване. Также среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Накануне стало известно, что как минимум шесть человек погибли и еще пять получили травмы в аварии с микроавтобусом на юго-востоке Турции. Микроавтобус перевернулся на трассе Мидьят — Омерли.

1 января шесть человек пострадали в результате ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались.