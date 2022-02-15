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На границе с Украиной засекли американский вертолёт

Очевидцы: на границе с Украиной заметили американский вертолёт с позывным EVAC01
04:55, 16 февраля 2022
На границе с Украиной засекли американский вертолёт Фото: Яндекс.Дзен
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В Польше, недалеко от границы с Украиной, был замечен вертолёт ВВС США UH-60 «Чёрный ястреб». Он поднимался в небо прямо с автомобильной трассы. Соответствующие видеокадры разместил в своём Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Похоже, UH-60 армии США, позывной EVAC01, — написал Ховард.

Он отметил, что вертолёт, возможно, находился на земле Польши неподалёку от польско-украинской границы. Видео, которое опубликовал в соцсетях журналист, сделано на камеру Польской пограничной службы у населённого пункта Корчова.

На ролике видно, что вертолёт стоит на автомобильной трассе и затем взлетает.

По словам журналиста, после взлёта «Чёрный ястреб» взял курс в сторону польского Жешува.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.

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