На границе с Украиной засекли американский вертолёт

В Польше, недалеко от границы с Украиной, был замечен вертолёт ВВС США UH-60 «Чёрный ястреб». Он поднимался в небо прямо с автомобильной трассы. Соответствующие видеокадры разместил в своём Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Похоже, UH-60 армии США, позывной EVAC01, — написал Ховард.

Он отметил, что вертолёт, возможно, находился на земле Польши неподалёку от польско-украинской границы. Видео, которое опубликовал в соцсетях журналист, сделано на камеру Польской пограничной службы у населённого пункта Корчова.

Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq — Brad Howard (@BradHowardNYC) February 15, 2022

На ролике видно, что вертолёт стоит на автомобильной трассе и затем взлетает.

По словам журналиста, после взлёта «Чёрный ястреб» взял курс в сторону польского Жешува.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Сообщалось, что США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.