Между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Киргизские пограничники первыми открыли огонь, передаёт Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пограничники со стороны Киргизии хотели таким образом воспрепятствовать проходу группы местных жителей с сопредельной стороны. В ответ на это таджикская сторона также произвела несколько выстрелов в воздух.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном погиб киргизский военнослужащий. В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии скончался военнослужащий Пограничной службы ГКНБ, также были погибшие и раненые.

29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.

4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.