Между пограничниками на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Киргизские пограничники первыми открыли огонь, передаёт Telegram-канал «Военный обозреватель».
Пограничники со стороны Киргизии
О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном погиб киргизский военнослужащий. В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии скончался военнослужащий Пограничной службы ГКНБ, также были погибшие и раненые.
29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.