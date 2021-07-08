Киргизский военный погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

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В результате перестрелки на границе с Таджикистаном погиб киргизский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Инцидент произошёл в минувший четверг, 8 июля.

В результате вооружённого нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ сержант 1994 года рождения, — говорится в тексте сообщения.

По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана.