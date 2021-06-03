Киргизия заявила об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

https://static.news.ru/photo/3e18d72e-c500-11eb-bfa9-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

На границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы, передаёт РИА Новости.

4 июня около 03:00 таджикская сторона начала устанавливать контейнер в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области на неописанном участке границы. При этом произошёл заход вглубь территории Киргизии до тысячи метров. Уточняется, что всё это делалось в нарушение ранее достигнутых договорённостей по вопросам делимитации и демаркации границы.

В киргизской Государственной погранслужбе рассказали, что обстановка на границе остаётся напряжённой. По данным на 06:00 (03:00 мск) контейнер остаётся на неописанном участке государственной границы, таджикская сторона отошла от него на 600 метров. В пресс-службе утверждают, что наблюдается скопление таджикских военных на легкобронированной и автомобильной технике.

С киргизской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки, — говорится в сообщении ведомства.

Погранслужбы Киргизии, находящиеся возле границы с Таджикистаном, перешли на усиленный вариант несения службы. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении ранее достигнутых договорённостей по деэскалации.

29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля. Таджикские военные окончательно покинули киргизскую территорию 1 мая. В результате конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали около 200, с таджикистанской стороны жертвами стали 19 человек и 87 пострадали.