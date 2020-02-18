https://static.news.ru/photo/5303ff0e-5230-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wataru Kojo/AFLO/Global Look Press

88 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на борту круизного лайнера Diamond Princess. Судно стоит на карантине у японского порта Иокогама. О количестве заболевших сообщает Минздрав Японии.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. На борту было 3,7 тысяч человек. Инфекцию подхватило уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.