Экс-помощник афганского лидера по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар объявил о приостановке участия своего избирательного блока «Мир и умеренность» в выборах из-за обвинений в лояльности к российской политике. Таким предположением в разговоре с News.ru поделился парламентский источник в Кабуле. Официальным поводом для заморозки участия стала якобы меняющаяся политическая ситуация в республике. Однако источник обращает внимание на то, что с февраля на Атмара шло жёсткое давление внутри Афганистана из-за ремарок российских официальных лиц, которые якобы стали признаком его «связей с Москвой».

В заявлении блока «Мир и уверенность» говорится что команда экс-помощника президента Афганистана приняла решение взять паузу в избирательной кампании в связи с переменами во внутриполитической ситуации. В частности, причина лежит в продвижении мирного процесса и предвыборной деятельностью правительства в Кабуле. Сам Атмар обращает внимание на то, что его штаб изначально придавал большое значение как выборам, так и мирному процессу. Но, по его словам, в переговорах с движением «Талибан» (запрещено в России) стал виден большой прогресс и поэтому их нужно сделать основной целью. Из заявления следует: если мирный процесс будет стагнировать, то ситуация с безопасностью в Афганистане только ухудшится. А это создаст серьёзные преграды на пути электорального процесса в республике.

Однако афганский парламентский источник News.ru указывает на то, что главной причиной выхода Атмара из предвыборной гонки может быть развёрнутая против него кампания по дискредитации. Так, Атмара уже некоторое время называют «кандидатом от Москвы» и приписывают ему связи с Кремлём. Однако давление на бывшего президентского помощника усилилось в феврале. Именно тогда спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью турецкой прессе высказал своё одобрение действиям Атмара. Это стало импульсом для обвинений в адрес афганского политика. Его стали считать инструментом российской политики в Афганистане, отмечает источник News.ru.

В частности, в интервью турецкому государственному агентству Anadolu Кабулов сказал, что каждый в Афганистане знает Атмара как «выдающегося политика с широкой политической поддержкой».

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

У него есть одно неоспоримое преимущество: он занимал высокие посты как в правительстве Хамида Карзая, так и в нынешней администрации, — говорил спецпредставитель российского президента. — Он блестящий, по афганским меркам, топ-менеджер, который знает проблемы Афганистана и знает, как их решать.

Кабулов тогда также обратил внимание на то, что Атмар поддерживает хорошие отношения с Соединёнными Штатами, хотя раньше российский дипломат ставил ему это в упрёк.

Атмар является частью нынешнего механизма, который зависит от воли США, — говорил Кабулов в разговоре с российской прессой.

Другие источники российских СМИ говорят о том, что блоку «Мир и уверенность» помешали внутренние разногласия.

Сам Атмар не раз посещал Россию. Так, в конце мая этого года он приезжал на мероприятие в Москве по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Помимо этого, он принимал участие в конференции по афганскому урегулированию 5-6 февраля, которая также проходила в российской столице. Эту российскую инициативу он называл значительным шагом и отправной точкой для инклюзивных межафганских переговоров. Тогда во встрече приняли участие не только оппозиционные политики, но и члены движения «Талибан».

Уже сейчас известно, что ряд ключевых фигур из избирательного блока Атмара начал переговоры с командой другого кандидата — главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы. Чем закончатся эти беседы, пока неизвестно. Афганские выборы назначены на 28 сентября этого года. Сроки их проведения переносилась уже несколько раз. Некоторое время назад планировалось, что голосование состоится 20 июля. Однако ситуация внутри Афганистана влияет на избирательный процесс. Президент республики избирается на пять лет на основе всеобщего, тайного и прямого голосования.