Мьянма поддержала военную спецоперацию России на Украине

Правительство Мьянмы поддерживает проведение российской военной спецоперации на Украине, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун. По его словам, позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран.

Как отметил генерал, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Кроме того, являясь великой державой, она обеспечивает равновесие мировых сил.

Россия как великая держава обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран, — сказал Зо Мин Тун.

Он также считает, что Россия продемонстрировала миру, что у неё имеется более широкое видение мировых политических проблем и что она должна защищать свои национальные интересы и единство. Генерал выразил надежду, что Россия сможет «с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в очередном видеообращении к нации заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида. По его словам, то, что делают российские войска в Харькове, Ахтырке, Одессе, Киеве и других городах и посёлках, тянет на международный трибунал. До этого российские власти неоднократно обвиняли Украину в геноциде русскоязычных людей на Донбассе. Собственно, сама военная спецоперация России и была призвана обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины.