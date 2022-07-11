«Мы не в выигрыше»: Боррель о несостоявшейся антироссийской позиции на G20 Глава дипломатии ЕС Боррель: антироссийская позиция не преобладает среди стран G20

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на своей странице в Twitter, что точка зрения Евросоюза на спецоперацию России по защите Донбасса пока не является главенствующей среди стран G20. Дипломат добавил, что «глобальная битва нарративов» находится в самом разгаре, а Запад не находится в выигрышной позиции. Он при этом назвал действия России «военной пропагандой».

Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Многие остаются неопределёнными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы, — написал Боррель.

Он напомнил, что 140 стран в мире выступили против специальной операции России на Украине.

В Германии испугались, что после приостановки работы газопровода «Северный поток» из-за плановых работ по техобслуживанию президент России Владимир Путин примет решение навсегда остановить поставки газа в Европу, написало ранее немецкое издание Bild. В издании напомнили, что работы на объекте «Газпрома» займут всего 10 дней.

При этом журналисты отметили, что геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы. Автор материала добавил, что невозможно предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже за эти 10 дней.